İğdır'da Jandarma Simülasyonu: Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor

İğdır'da jandarma, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda simülasyon aracıyla vatandaşlara emniyet kemerinin önemini uygulamalı gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:44
Simülasyon aracıyla uygulamalı trafik eğitimi

İğdır'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara uygulamalı olarak gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, Erzincan İl Jandarma Komutanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracı ile halkı trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, simülasyon aracına bindirdikleri vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı. Katılımcılar, simülasyon sırasında kaza yapmanın ve aracın takla atmasının sürücü ile yolcular üzerindeki etkilerini birebir deneyimledi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atakan Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simülasyon aracından edindiği deneyimle emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını belirterek şunları söyledi: "Bütün şoför ve yolcularımızın emniyet kemerinin her zaman bağlı olmasını isteriz. Can güvenliği için olması gereken de budur. Araçta arabanın kaza yaptığı anda kemerle güvende olduğunu hemen hissettim."

Sürücü kursu işletmecisi Barış Özden ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, simülasyon ile kemer takmanın ne denli önemli olduğunu anladığını söyledi.

Iğdır'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi. Vatandaşlar, simülasyon aracında ilerlerken kaza yapmanın ve araçla takla atmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

