Iğdır'da Kadınlara Kurutma Makinesi Desteği: Ürün Gelirleri Katlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Iğdır İl Özel İdaresi, kadın üreticilere kurutma makinesi hibe ederek gelir ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:42
Iğdır'da Kadınlara Kurutma Makinesi Desteği: Ürün Gelirleri Katlanıyor

Iğdır'da kadın üreticilere kurutma makinesi desteğiyle gelir artışı

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Iğdır'da kadınlara yönelik verilen hibe desteği, bölge tarımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Sağlanan makineler sayesinde üreticiler hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor, ürünlerinin ekonomik değerini yükseltiyor.

Proje ve sağlanan faydalar

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Iğdır İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında kadınlara meyve ve sebze kurutma makineleri hibe edildi. Bu sayede Iğdır'ın bereketli topraklarında üretilen ürünler, kadın çiftçilerin elinde daha yüksek katma değere dönüşüyor.

Önceden ürünler geleneksel yöntemlerle, çoğunlukla güneşte kurutularak pazarlanıyordu; bu yöntem hem uzun sürüyor hem de ürün kalitesini düşürüyordu. Artık kurutma makineleriyle yaşken kilogramı 5-10 liradan satılan ürünler, kurutulduktan sonra kilogram başına 400-500 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bu artış, hem üreticilerin kazancını yükseltiyor hem de üretim süreçlerini kısaltıyor.

Eğitim ve üretime dönüşen destek

'Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor' projesi sadece makina hibesinden ibaret değil. Proje kapsamında yer alan 20 kadın üretici önce teorik eğitimler aldı, ardından Malatya'ya düzenlenen teknik eğitim gezisiyle uygulamalı bilgi edindi. Bu eğitimler, kadınların kurutma işleminin inceliklerini öğrenmesini ve ürün kalitesini artırmasını sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, sürecin önemine vurgu yaparak kadın üreticilerin ürünlerini daha yüksek ekonomik değere dönüştürdüğünü belirtti.

Iğdır ürünleri yurt dışına açılıyor

Iğdır'da üretilen kurutulmuş meyve ve sebzeler, sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarlarına da ulaşıyor. Kader Uzundere'nin aktardığına göre ürünler Hollanda, Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Sosyal medya ve yöresel ürün pazarlaması sayesinde kadın üreticiler geniş bir müşteri kitlesine erişip Iğdır'ın adını uluslararası pazarlarda duyurmaya devam ediyor.

