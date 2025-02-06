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Iğdır Hayvan Pazarı, Şap Hastalığı Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı

Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihine kadar geçici kapatıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:44
Iğdır Hayvan Pazarı, Şap Hastalığı Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı

Iğdır Hayvan Pazarı, il genelinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina sürecine giren pazar, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapalı kalacak.

Açıklamada, yetiştiricilere önemli uyarılarda bulunuldu: "Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."

Yetkililer, hastalıkla mücadele çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini ve yetiştiricilerin gereken önlemleri alması gerektiğini belirtti.

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