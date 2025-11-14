Iğdır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Törenlerle Kutlandı

Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü, çelenk töreni, konuşmalar ve Şehitler Caddesi yürüyüşüyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:05
Törenler şehir genelinde coşkuyla gerçekleşti

Törenler, 100’üncü Yıl Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunmasıyla devam etti.

Ardından Iğdır Valisi, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı, anıta çelenk sundu.

Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit konuşmasında milli mücadele ruhuna vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Bugün burada Serhat şehrimiz Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Iğdır tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin buluştuğu birlik ve kardeşliğin, dayanışmanın, vatan sevgisinin simgesi olmuş müstesna bir vatan toprağıdır. Bugün bizler o kahramanların torunları olarak aynı ruhun, aynı azmin ve aynı vefa duygusunun mirasçılarıyız. Eğer bugün bu topraklarda huzur , güven ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak bu o kahramanların canlarıyla yazdığı destanın eseridir."

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından katılımcılar, Şehitler Caddesi üzerindeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

