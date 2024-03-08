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İğneada Faciasında Yargı Süreci Başladı: ‘Kuzu’ Savunması Tepki Topladı

İğneada’da yaşanan trajik bungalov faciasında hayatını kaybeden altı kişinin anısına adalet arayışı devam ediyor. İşletme sahibi Bülent B. ve diğer üç sanık, kampın yıkım kararının kendilerine yazılı olarak bildirilmediğini iddia ederek savunma yaptı. Ancak, ‘Yüzme bilen herkes, kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu’ şeklindeki savunma, mağdur yakınlarının ve kamuoyunun büyük tepkisini çekti

Yayın Tarihi: 08.03.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:14
İğneada Faciasında Yargı Süreci Başladı: ‘Kuzu’ Savunması Tepki Topladı

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B, tutuksuz sanık Büşra G. ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz, Yasemin Demir, Çiçek Dinç ve Nermin Akbıyık ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Cenan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Diğer tutuksuz sanık Sevcan U'nun duruşmaya katılmadığı görüldü.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından bazı müşteki ve avukatları, mahkeme heyetinin reddi ile reddi hakim ve davanın nakli talebinde bulundu.

Müşteki ve sanık avukatların taleplere ilişkin görüşünün alınmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, reddi hakim talepleri reddedildi.

Tutuklu sanık Bülent B, söz konusu araziyi 2014 yılında babası ile kurdukları şirket adına satın aldıklarını söyledi.

Yurt dışında gördüğü organik tarım modelini Türkiye'ye uyarlamak ve turistlik amaçlı tesis kurmak istediğini anlatan Bülent B, söz konusu bölgeye turizm amaçlı 18 yapı yapıldığını kaydetti.

Bu afeti öncesinde tahmin edemediklerini belirten Bülent B, "Ben de orada olsaydım hayatımı kaybedecektim. Sel sabaha doğru oldu, bana herhangi bir şey söylenmedi. Valiliğin sel uyarısından da haberdar değilim. Eğer cami veya jandarma megafonu ile anons yapılsaydı daha dikkat çekerdi. Daha önce böyle uyarılar yapılmış ama böyle sel olmamıştı." şeklinde savunma yaptı.

Tesisin yıkım kararının kendisine yazılı olarak bildirilmediğini öne süren Bülent B, olayın 1 dakikada gerçekleştiğini kaydetti.

Konaklamaların bilgisi dışında gerçekleştirildiğini iddia eden Bülent B, suçsuz olduğunu söyledi.

"BENİM EVLADIM KUZU MU?''

"Yüzme bilen herkes, kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu" şeklinde savunma yapan sanığa müşteki Safiye Yaşa "Benim çocuğum kuzu mu hadsiz?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşa'nın rahatsızlanması üzerine mahkemeye ara verildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Yaşa'ya müdahale etti.

Tutuksuz sanık Büşra G. de savunmasında, Bülent B'nin akrabası olduğunu ve kağıt üzerinde şirketin kendisine devredildiğini ileri sürdü.

Maddi sıkıntıları olduğu ve iş araması nedeniyle şirketin üzerine devredilmesi teklifini kabul ettiğini öne süren Büşra G, devir işlemleri sonrasında şirkette yönetim kurulu başkanı olarak gösterildiğini kaydetti.

Tutuksuz sanık Cenan A. da hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, Bülent B'nin ailevi durumu nedeniyle şirketi kısa süreliğ

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