İğneada Sel Faciası: Yıkılan Ruhsatsız Tesiste 4 Sanığın Yargılanması Sürüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 2023'te yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanına ilişkin davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 4 sanığın yargılanmasına Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma ve hazır bulunanlar

Davanın ikinci duruşmasında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda yakınlarını kaybeden Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Merve Sude Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Cenan A., Sevcan U. ve Büşra G. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen raporların okunmasıyla başladı. Heyet, Ulusal Kriminal Büroya gönderilen hard disklere ilişkin raporun beklendiğini bildirdi. Sanık ve müşteki beyanları alındı.

Savcının mütalaası ve müşteki talepleri

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutukluluğa ilişkin görüşünü sundu; savcılık, tutuklu sanık Bülent B. hakkında tutukluluğun devamını, diğer sanıklar Cenan A., Büşra G. ve Sevcan U. hakkında tutuklama talep etti ve müştekilerin taleplerinin kabulünü istedi.

Müşteki Safiye Yaşa, dosyada bulunan dijital materyallerin incelenmesini talep etti; tüm delillerin değerlendirilmeden karar verilmesinin doğru olmayacağını belirtti. Yaşa, 2 yıldır acılar içinde olduklarını, çocuklarını kaybettiklerini ve 'adalet' istediklerini söyledi. Çiçek Dinç de kardeşini kaybettiğini, 5 yaşındaki yeğeninin annesinin cansız bedenine tutunarak hayatta kaldığını anlattı. Müştekiler Merve Sude Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Kadir Yaşa ve Emine Solmaz da söz aldı.

Sanık savunması ve tepki

Sanık Bülent B., can kayıplarından dolayı üzgün olduğunu belirtti. Olay günü görülen yağışın afet boyutunda olduğunu, 1,5 saat içinde metrekareye 245,3 milimetre yağmur düştüğünü ve bunun öngörülemez olduğunu ifade etti. DSİ'den aldığı görüş doğrultusunda bungalovları inşa ettiğini savunan sanık, binaların tomrukların çarpması sonucu yıkıldığını ileri sürdü. Olay sonrası endişe duyduğunu, kaçmayı düşünmediğini, Balıkesir'deki annesinin evine giderken Keşan'da yakalandığını ve tutuklandığını anlattı. Sanık, yakalandığında üzerinde bulunan dövizleri Almanya'daki bir otomobil fuarına göndermek üzere taşıdığını ve yeşil pasaport sahibi olduğunu iddia etti.

Bülent B.'nin bazı örnekler verdiği sırada müşteki Çiçek Dinç, sanığa tükürerek tepki gösterdi; Safiye Yaşa da 'Malın batsın. Çocuklarımızdan tavuk gibi bahsediyor, ayıp artık.' diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahkeme kararları ve delil sunumu

Sanık Bülent B.'nin avukatı Göksel Okumuş, olaya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı bir harici belleği mahkeme heyetine teslim etti. Mahkeme, sanık Bülent B.'nin tutukluluk halinin devamına, sanıklar Sevcan U., Cenan A. ve Büşra G.'nin adli kontrol hükümlerinin sürmesine karar verdi. Heyet, müştekilerin taleplerini reddetti. Duruşma, 16 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

İstinaf mahkemesinin bozma gerekçesi

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf değerlendirmesinde; işletme sahibi tutuklu sanık Bülent B.'nin asli kusurlu olduğunu, meydana gelen zararın ağırlığı ve suçun işleniş biçimi dikkate alınarak cezada hakkaniyete uygun düzenleme gerektiğini belirtmiş, uygulanan ceza indiriminin sanığın adli sicil kaydı, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiğini vurgulamıştı. İstinaf ayrıca, bazı tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmediğini ve adli emanette bulunan olay yerinin kamera görüntülerini içeren 2 hard diskin TÜBİTAK veya mahkemenin belirleyeceği başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne ilişkin rapor alınmasından sonra delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı yeniden görülmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Olayın seyri

İğneada'da 5 Eylül 2023 sabaha karşı başlayan sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Devlet Su İşleri verilerine göre bölge, son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldı; 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düştü. Değirmen Deresi'nin taşması sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdüğü bölgede dizili tomruklar ve köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaştı; tomrukların etkisiyle bungalovlar sürüklendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı; ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarıldı. 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenleri bulundu.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında işletme yetkililerinden 5'i gözaltına alındı; bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlardan 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış; tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Tutuksuz sanıklar Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, haklarındaki adli kontrol hükümleri ile 2 yıl turizm faaliyetlerinden men kararı verilmiş; sanık Sevcan U. ise beraat etmişti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından ölenlerin yakınları karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletmecisinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, istinafın bozma kararının ardından yargılanmasına devam edildi. Müşteki Safiye Yaşa, duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı.