İHA Muhabiri Murat Çelik'e 'Yılın Yaşam Haberi' Ödülü

Amasya'nın enleri töreninde ödülünü aldı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Amasya muhabiri Murat Çelik, Amasya’da düzenlenen Amasya’nın enleri ödül töreninde 'yılın yaşam haberi' ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen törende, Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından mesleğinde 26 yılı geride bırakan Çelik, ödülünü cemiyet başkanı Cihan Okur'un elinden aldı.

Bir otelde düzenlenen törende, basın, sanat ve iş dünyası gibi kategorilerde de ödüller verildi.

