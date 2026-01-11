İHA Muhabiri Murat Çelik'e 'Yılın Yaşam Haberi' Ödülü — Amasya

İHA Amasya muhabiri Murat Çelik, Amasya'nın enleri töreninde 'yılın yaşam haberi' ödülünü alarak ödülünü Cihan Okur'un elinden aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:46
İhlas Haber Ajansı (İHA) Amasya muhabiri Murat Çelik, Amasya’da düzenlenen Amasya’nın enleri ödül töreninde 'yılın yaşam haberi' ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen törende, Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından mesleğinde 26 yılı geride bırakan Çelik, ödülünü cemiyet başkanı Cihan Okur'un elinden aldı.

Bir otelde düzenlenen törende, basın, sanat ve iş dünyası gibi kategorilerde de ödüller verildi.

AMASYA GAZETECİLER CEMİYETİ TARAFINDAN BU YIL İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE MESLEĞİNDE 26 YILI GERİDE BIRAKAN ÇELİK, ÖDÜLÜNÜ CEMİYET BAŞKANI CİHAN OKUR’UN ELİNDEN ALDI.

