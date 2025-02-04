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İHH'dan Suriye'deki Kış Yardımına Büyük Destek: 37 Bin Kişiye Ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde 37 binden fazla kişiye kış yardımı sağlayarak ihtiyacı olan ailelere destek oldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:18
İHH'dan Suriye'deki Kış Yardımına Büyük Destek: 37 Bin Kişiye Ulaştı

İHH'nın Kış Yardım Kampanyası Sürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlattığı kış yardım kampanyasıyla Suriye'nin kuzeyinde 37 bini aşkın kişiye çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdı.

Kampanyanın Hedefi: İhtiyaç Sahibi Aileler

Kampanya kapsamındaki yardım malzemeleri arasında yakacak, mont, çizme, sünger yatak, soba ve battaniye yer almakta. Bu yardımlardan toplamda 7 bin 432 aile ve 37 bin 173 kişi faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış koşullarının giderek ağırlaştığını belirtirken, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Kış Yardımlarının Detayları

Tosun, “2024 yılının aralık ayı başında başlattığımız kış yardım kampanyası kapsamında, Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki kamp ve yerleşim alanlarında yaşayan ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyoruz.” dedi. Dağıtılan yardımlar arasında 1858 ton 680 kilogram yakacak, 26 bin 941 adet mont, 26 bin 373 çift çizme, 7 bin 315 adet sünger yatak, 3 bin 271 adet soba ve 37 bin 768 adet battaniye bulunuyor.

Yardımlar Mart Başına Kadar Devam Edecek

Tosun, “Havalar her geçen gün soğuyor ve kamplarda yaşayan ailelerin bu zorlu koşullarda her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var.” diyerek, yardımların mart ayı başına kadar süreceğini belirtti. Ayrıca, kış yardım kampanyasına destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

2011'den Beri Sürdürülen Yardım Faaliyetleri

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye’de yardım faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu faaliyetler, savaş mağdurlarının ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayatını kurtarmak adına büyük bir önem taşımakta.

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