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İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Çorum'da Buluştu

Çorum'da ihtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri, işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:34
İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Çorum'da Buluştu

İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Çorum'da Toplandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" çerçevesinde ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri, Hitit Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Buluşmanın Amacı ve İçeriği

Çorum'daki bu buluşmada, üniversitelerin ihtisas alanlarına dair gerçekleştirdikleri projeler ve ulaştıkları başarılar paylaşıldı. Aynı zamanda, üniversiteler arası işbirliklerinin artırılması adına çeşitli görüşmeler yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ın Açıklamaları

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Kuzey Kampüs'teki toplantıda, İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Buluşmasının ev sahipliğini üstlendiklerini vurguladı. 2016 yılında başlayan program ile 25 üniversitenin ihtisaslaşma sürecine girdiğini ve bu üniversitelere özel misyonlar verildiğini belirtti.

Baykam, "Her üniversitenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını hedefliyoruz. İşbirliği içinde çalışmalar yürüttüğümüzde daha etkili projeler geliştiriyoruz. YÖK'ün önerisi doğrultusunda kendi aramızda işbirliği yapmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduk" ifadesini kullandı.

Toplantının Detayları

Toplantının ilk kısmında, ihtisaslaşan üniversitelerin projelerine dair sunumlar yapıldı. İkinci bölümde ise potansiyel işbirliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplantının ardından Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde bulunan laboratuvarları ziyaret etme imkanı buldular.

Kayıtlı Katılımcılar

Toplantıya, Aksaray Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, ve Yozgat Bozok Üniversitesi gibi kurumların ihtisaslaşma faaliyetlerini yürütmekte olan rektör yardımcıları ve koordinatörleri katıldılar.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma...

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesinde bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma...

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesinde bir araya geldi.

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