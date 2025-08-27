II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da — Kadın Futbolunun Enleri Ödüllendirildi

Kadın futbolunun teşvik edilmesi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Tören, 2024-25 sezonunda öne çıkan performansları ödüllendirdi.

Törene Katılanlar

Organizasyonu Kadın Futbolcular Derneği tarafından yapılan ve gazeteci Hande Fıratın sunduğu törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, valiler ve belediye başkanları katıldı.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin "spor ülkesi" olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için hep beraber çalışalım."

Bak, Cumhurbaşkanı'nın spor geçmişine değinerek yapılan spor yatırımlarını anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mahalle ve köylere varıncaya kadar ülkemizi gençlik ve spor tesisleriyle donattık. Modern stadyumları, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleriyle müthiş bir yatırım var. Özellikle kadın sporcularımıza yönelik çok ciddi yatırımlarımız var."

Bakan Bak, kadın sporcuların başarılarına dikkat çekerek "Filenin Sultanları 2023 yılında Avrupa Şampiyonu oldu, bugün de Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Kanada'yı yenerek son 16'ya kaldılar" dedi ve voleybolcuları tebrik etti.

Gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik projeleri hatırlatan Bak, "Sportif Yetenek Taraması Projemizle ilkokul üçüncü sınıftaki 5 buçuk milyon çocuğumuzu yetenek taramasından geçirdik" bilgisini paylaştı. Bölgesel yatırımlara vurgu yaparak da "Bugün Şırnak’ta yapılan tenis kortları sayesinde bölgede roket sesleri yerine raket sesleri var. Artık terör istemiyoruz, spor istiyoruz. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Kazananlar

Gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçildi. Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü ise Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Neca Güngör Kırağası'na verildi.

Ödül alan isimler ve takımlar:

Yılın Takımı: Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET

Yılın Forveti ve Gol Kraliçesi: Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Yılın Defans Oyuncusu: Dilan Bora (Trabzonspor)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Meryem Cennet Çal (Beşiktaş)

Yılın Kalecisi: Selda Akgöz (ABB FOMGET)

Yılın Teknik Direktörü: Cumali Enginar (ABB FOMGET)

Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu: Sıla Besra Tetik (Beylerbeyi)

Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü: Neca Güngör Kırağası (Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü)

Yılın Alt Yapı Takımı: Somaspor Zafer Kulübü

Yılın Kadın Hakemi: Gamze Durmuş Pakkan

Yılın Kadın Futbol Yöneticisi: Erdem Öztürk

Yılın Kadın Futbolcusu: Ebru Topçu (Galatasaray)

Tören, kadın futbolunun görünürlüğünü artırma ve altyapıdan üst lige kadar başarılı isimleri ödüllendirme amacını taşıdı; ödül sahipleri ve organizasyon, gelecek sezon için beklentileri yükseltti.