İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliği'nden Filistin İçin İşbirliği Mekanizması

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasını desteklemek amacıyla tarihi bir adım atarak üçlü işbirliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu işbirliği, üç kuruluşun Filistin davasını destekleme çabalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği Komisyonu, bu konudaki ortak çabalarının yoğunlaştırılması ve Filistin meselesi hakkında işbirliğinin geliştirilmesi adına bir mekanizma kurulmasına yönelik belgeyi imzaladı" denildi.

Bu üçlü mekanizma belgesinin imzalanması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında gerçekleşti. İmza törenine, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile birçok Arap ve İslam ülkesi temsilcisi katıldı.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapıldı. Toplantının amacı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlıklarını ele almak ve bu konuda ortak bir tutum geliştirmek oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.