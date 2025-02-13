IKBY Başbakanı Barzani: 'SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor'

IKBY Başbakanı Barzani'den Önemli Açıklamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'de SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini açıkladı. Barzani, bu görüşünü Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada dile getirdi.

İsrail İddialarını Geri Çeviren Barzani

Barzani, ayrıca İsrail'in IKBY'deki varlığına yönelik iddiaları da reddetti. IKBY'nin uluslararası koalisyon güçlerine mihmandarlık yapmak istediğini belirterek, bu konuda net bir duruş sergiledi.

Ekonomik Meselenin Siyasallaşması

IKBY ile Bağdat arasındaki ekonomik problemleri de değerlendiren Barzani, bu meselelerin başarısız politikalar yüzünden siyasallaştığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ile şu ana kadar telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini belirten Barzani, bu konudaki belirsizliklere dikkat çekti.

Kürtlerin Siyasi Sürece Katılımı

Barzani, Suriye'deki Kürtlerin siyasi sürece katılımını desteklediğini vurguladı ve SDG'nin Suriye'de tüm Kürtleri temsil etme yetkisine sahip olmadığını ifade etti.