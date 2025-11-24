İkiyaka Katliamı (24 Kasım 1989): Yüksekova’nın 'Siyah Battaniye' Acısı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989’da 28 sivilin öldürüldüğü katliamın 36 yıllık izleri silinmedi; tanık Hasret Boz o siyah battaniyeyi unutamıyor.

36 yıl sonra da dinmeyen acı: İkiyaka köyünde 28 sivil yaşamını yitirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989 tarihinde gerçekleşen saldırının yarattığı travma, aradan geçen 36 yıle rağmen dinmiyor. Gece karanlığında köye giren PKK militanları, arasında bebeklerin de bulunduğu 28 sivili katletti ve evleri ateşe verdi.

Saldırı sonrası köy sakinleri, yaşananları hâlâ ilk günkü canlılığıyla anlatıyor. Katliamın en acı tanıklarından olan Hasret Boz, o geceye dair annesinden dinlediklerini ve kendi tanıklığını paylaştı.

Boz, yaşananları aktarıp annesinin kurtarma çabasını şu sözlerle anlattı: "Ben küçüktüm annemin anlattığına göre, gece baskına geldiler. İlk başta dedemgillerin evine giderek orada hepsini öldürüyorlar. Ardından babamgillere geliyorlar. Babamla beraber babaannemi, amcamın eşini ve iki çocuğunu, beni ve annemle beraber bizi dışarıya alıyorlar. Hepsini kurşuna dizerken, annem orada beni sırtlayıp 2 katlı evin 2. katından atlıyor beni kurtarmak için. Annemin söylediği gibi cesetlerin üzerine yanıcı madde döküyorlar. İşte orada benim babam, amcamın eşi, çocukları, babaannem öldürüldükten sonra yakılıyorlar. Annem zaten oradan atlarken yaralandı ama beni kurtarmak için yarasının derdinde değil, asıl beni kurtarmak derdinde. Ve oradan uzaklaşıyor. Tepe tepe, dağ dağ diyerek başka köye giderek beni kurtardı yaralı haliyle."

Boz, aile fertlerinin isimlerinin tek tek söylenişini ve o anın unutulmaz görüntüsünü şöyle dile getirdi: "En son korucu başkanı, babamın baş ucundaydı. ‘Esat Boz cenazesi burada’ dedi ve üzerinde bir battaniye ve benim dönüm noktam o siyah battaniye. Korucu başı babamın üzerindeki battaniyeyi kaldırdığı sırada başından dumanlar çıkıyordu. Benim babam kül olmuştu. Ben o siyah battaniye ile büyüdüm. Ben büyüdüm ama bu olayın peşini asla bırakmadım."

İkiyaka katliamı, bölge halkının belleğinde derin yaralar açtı; olayın mağdurları ve tanıkları, yıllar sonra bile yaşananların izlerini taşıyor. 24 Kasım 1989 tarihli saldırı, Yüksekova ve Hakkari için unutulmaz bir kayıp olarak kayıtlarda yerini koruyor.

