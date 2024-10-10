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İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı: Yeni Bir Tehdit

İklim olayları, ruh sağlığında önemli değişikliklere yol açarak çocuklar ve sağlık çalışanlarını etkilemektedir.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:44
İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı: Yeni Bir Tehdit

İklim Olaylarının Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, iklim krizinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, özellikle çocukların ve sağlık çalışanlarının en çok etkilenen gruplar arasında bulunduğunu açıkladı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü ve Farkındalık

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edilmiştir ve bu gün ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla kutlanır. Kocabıyık, ruhsal bozuklukların nedenleri arasında genetik, travmatik olaylar ve sosyal etkenlerin yanı sıra iklim olaylarının da artık önemli bir faktör haline geldiğini belirtti.

İklim Krizi ve Sağlık Krizinin İlişkisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim krizini "sağlık krizi" olarak tanımlamıştır. Kocabıyık, geçen yazın en sıcak yaz olarak kaydedilmesinin özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturduğunu, iklim kriziyle bağlantılı sosyal ve ekonomik baskıların toplumsal dayanışmayı zayıflattığını ve psikolojik sorunlara yol açtığını ifade etti.

Çocukların Savunmasızlığı

Kocabıyık, çocukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha savunmasız olduklarını, çünkü onların beyin gelişimleri henüz tamamlanmadığı için sıcak hava dalgalarının ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. 2021 yılında Clinical Psychological Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, sıcak hava dalgalarının çocuklardaki zihinsel sağlık sorunlarını artırdığı görülmüştür.

İklim Kliniği Projesi ile Çözüm Arayışları

Kocabıyık, Yuvam Dünya Derneği olarak Hacettepe ve Koç Üniversitesi ile birlikte başlatılan İklim Kliniği projesinin, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Proje, toplum sağlığını koruyacak müdahaleleri hayata geçirmeyi ve sağlık profesyonellerinin bilgi düzeyini artırmayı amaçlıyor.

Alışkanlıkların Yeniden Gözden Geçirilmesi

Kocabıyık, iklim krizinin tüketimden kaynaklanan bir kültür krizi olduğunu, bu nedenle gereksiz tüketimden kaçınılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması gerektiğini savundu. Ruh sağlığının, fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu hatırlatarak, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

"Dünyaya iyi gelenin bize de iyi geldiğini unutmamalıyız," diyerek, ruh sağlığının korunması için kolektif bir arayış içinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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