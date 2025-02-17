İletişim Başkanı Altun'dan Muhalefete Sert Yanıt

İletişim Başkanı Altun'dan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet siyasetçilerinin yargı süreçlerini Cumhurbaşkanı ile bağdaştırma çabasını büyük bir iftira olarak nitelendirdi.

Yargı Süreçleri ve İftiralar

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin, özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır."

Seçim Sonuçları ve Muhalefet

2023 seçimlerinde milletin tercihini yaptığını hatırlatan Altun, "İp gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir. Kendini millete hizmete adamış bir siyasetçiye, saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Erdoğan'ı iyi anlamalarını tavsiye ediyoruz," dedi.