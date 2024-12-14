Ilgaz Dağı'nın Kış Manzarası Dronla Görüntülendi

Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'nın Büyüleyici Görüntüleri

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın etkileyici kış manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan bu muhteşem mekan, Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi ile birlikte Türkiye'nin önemli ski ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Kar Yağışı ile Beyaza Büründü

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarını tamamen beyaza bürüyerek eşsiz bir kış manzarası sundu. Zengin orman yapısı ve çeşitli yaban hayatıyla tanınan Ilgaz Dağı Milli Parkı, karla örtülü ağaçlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi haline geldi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bu bölgede, özellikle macera ve fotoğraf severler için paha biçilmez kareler ortaya çıkıyor.

Doğa ve Macera Severlere Çağrı

Ilgaz Dağı'nın benzersiz manzaraları, kış turizmi severlerini bekliyor. Dron ile görüntülenen bu karlı manzaralar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.