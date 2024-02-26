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İliç maden sahasında çalışmalar 13'üncü gününde devam ediyor

İliç'te bulunan maden sahasında çalışmalar 13. gününde devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede olabilecek heyelan risklerine karşılık çalışmaların yanı sıra aramalarda güvenliğin sağlanması üzerine faaliyetlerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:29
İliç maden sahasında çalışmalar 13'üncü gününde devam ediyor

İliç’teki altın madeninde meydana gelen göçükte 9 işçi mahsur kaldı. Bölgede 13 gündür devam eden çalışmalar bugün de sürüyor. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalara dair merak edilen konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Bayraktar, bugün heyelanın meydana geldiği Sabırlı Deresi’ni ziyaret ederek durumu yerinde gördü. Ziyareti sırasında yaptığı gözlemleri sosyal medya platformu üzerinde yaptığı açıklamalar ile aktardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları söyledi:

"İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."

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