İlkadım Meclisi Kasım Gündemini Belirledi: Çevre Ajansı Hibesi Karara Bağlandı

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı İlk Toplantısı

İlkadım Belediye Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısında toplam 7 gündem maddesinden 6'sını komisyonda görüşülmek üzere havale etti, 1 madde ise karara bağlandı. Toplantı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirildi.

Çevre Ajansı Hibesi Karara Bağlandı

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Çevre Ajansı'ndan alınacak 5 milyon TL tutarındaki hibe konusu görüşülerek karara bağlandı. Diğer 6 madde ise daha geniş değerlendirme için ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsunspor Üyelikleri ve Ziyaret

Meclisin misafirleri arasında Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ve yeni seçilen Samsunspor Divan Kurulu üyeleri yer aldı. Gündem öncesi konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "Samsunspor, şehrin en önemli markası ve bizleri de başarılarıyla gururlandırıyor. Sadece ‘markamız, gururumuz’ demek yemiyor. Aidiyet de duymamız gerekiyor. Tüm meclis üyelerimize Samsunspor üyeliği için form dağıtıyorum. Tüm meclis üyelerimizi Samsunspor üyesi yapmak istiyoruz. Kulüp, bir üye kampanyası başlattı. Bugünden itibaren Samsunspor’un 37 yeni üyesi daha olacak. Ben ve birkaç meclis üyesi arkadaşımız zaten Samsunspor’a üye. Belediye olarak bu kampanyaya destek vermemiz önemli," dedi.

Formların doldurulmasının ardından Başkan Kurnaz’a 55 numaralı Samsunspor forması hediye edildi. Destekleri için meclis üyelerine teşekkür eden Veysel Bilen ise, "Başkanımız İhsan Kurnaz’ın şahsında bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccüh dolayısıyla teşekkür ederim. İlkadım’da sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonraki meclis çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Toybelen Sanayi Sitesi Ruhsat Ücretleri Komisyonlarda Tartışılacak

Gündem maddeleri arasında bulunan Toybelen Sanayi Sitesi ruhsat ücretleri teklifi de komisyona havale edildi. Öneride, sitede faaliyet gösterecek işyerlerine uygulanması öngörülen ruhsat ücretleri (ücreti belirlenen faaliyet kolları hariç) şöyle belirlendi:

0-50 m2: 12,5 bin TL; 51-100 m2: 25 bin TL; 101-200 m2: 50 bin TL; 201-400 m2: 75 bin TL; 401 m2 ve üzeri: 100 bin TL.

MHP Grup Başkanvekili Ahmet Çağdaş Çatoğlu, sanayi sitesinde 100 m2 ve altı dükkan sayısının az olduğunu ve bu ücretlerin esnafa yük getireceği gerekçesiyle indirilmesi gerektiğini belirtti. CHP’li meclis üyeleri de aynı fikirde olduklarını, ayrıca dükkanların yarısının İlkadım, yarısının ise Atakum sınırları içinde bulunduğunu, bu nedenle belirlenen ücretlerin Atakum’daki dükkanlar için emsal oluşturabileceğini ifade etti.

Başkan İhsan Kurnaz, konunun komisyonlarda detaylıca ele alınacağını ve Atakum Belediyesi ile dükkanların ruhsat bedelleri hakkında çalışma yapılacağını belirterek teklifin tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI İLK TOPLANTISINDA 7 GÜNDEM MADDESİNDEN 6’SI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİRKEN, 1 MADDE İSE KARARA BAĞLANDI. MECLİS ÜYELERİ SAMSUNSPOR'A ÜYE OLMAK İÇİN FORM DOLDURDU.