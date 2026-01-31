İlker Barlı Güven Tazeledi: ASKON Kayseri Yeni Yönetimle Göreve Başladı

ASKON Kayseri'nin olağanüstü genel kurulunda İlker Barlı tek listeyle yeniden başkan seçildi; yeni yönetimle kurumsal güçlenme ve iş birlikleri öncelikli hedef olacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:17
İlker Barlı Güven Tazeledi: ASKON Kayseri Yeni Yönetimle Göreve Başladı

İlker Barlı güven tazeledi: ASKON Kayseri yeni yönetimle göreve başladı

Olağanüstü genel kurulda tek listeyle yeniden seçildi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, olağanüstü genel kurul toplantısını üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda derneğin teşkilat yapısının güçlendirilmesine ve yeni döneme ilişkin hedeflere yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Genel kurul sürecinde; derneğin kurumsal işleyişi, üyeler arası istişare mekanizmaları ve Kayseri iş dünyasına katkı sunacak çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Yapılan seçimlerde, seçime tek liste olarak katılan ve yeniden görevlendirilen İlker Barlı başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu göreve başladı.

Yeni dönem için belirlenen öncelikler arasında derneğin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ile şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak faaliyetlerin sürdürülmesi yer alıyor.

Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların; İlker Barlı başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna, ASKON Kayseri Şubesi'ne ve Kayseri iş dünyasına hayırlı olması temenni edildi.

