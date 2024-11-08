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İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret ederek kayyum uygulamalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:00
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

İmamoğlu'nun TİP Genel Başkanını Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı Kadıköy'deki TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, önemli konulara değindi.

Kayyum Süreci ve Hak Arama Mücadelesi

İmamoğlu, görüşmede Esenyurt'ta yaşanan kayyum süreci ile Mardin, Batman ve Halfeti'deki uygulamaları ele aldıklarını belirtti. "Bu uygulamalar, toplumda direniş isteği uyandırıyor. Hak arama konusunda hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına çeşitli kampanyalar düzenliyoruz," dedi.

Yasal Düzenleme Önerisi

TBB Başkanı olarak, 2016 yılında yürürlüğe giren yasanın değiştirilmesi için hazırladıkları bir çalışma olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu konuda bir şablon hazırlayarak Meclis gündemine getireceklerini kaydetti.

Baş'ın Değerlendirmeleri

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Hepimiz bu ülkenin yurttaşları olarak kaygılandıran bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz, kayyum uygulamalarına karşı duruyor ve yurttaşın seçme hakkının gasbedilmesine karşı çıkıyoruz. Bu, Türkiye'nin her yerinde geçerli bir meselesidir," dedi.

Destek Sözü

Baş, ayrıca TBB tarafından yapılacak yasal düzenlemeye destek vereceklerini vurguladı.

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