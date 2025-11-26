İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Muhtar İstişaresi, Onkoloji'de Umut ve Öğretmenler Günü

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ten bölgede üçlü program

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kırsal mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi, Onkoloji Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan çocukların sevincine ortak oldu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü programında eğitimcilerle bir araya geldi.

Muhtarlarla saha değerlendirmesi

Milletvekili Ölmeztoprak, Cafana, İkizce, Atalar ve Seyituşağı mahallelerinin muhtarlarıyla bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini masaya yatırdı. Toplantıda, ortak kullanım alanları için planlamalar ile kurumların yürüttüğü çalışmaların genel çerçevesi ele alındı. Muhtarların aktardığı bilgiler doğrultusunda yürütülen içme suyu ve şebeke iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. Ölmeztoprak, "Tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz, sahadaki talepleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Onkoloji Hastanesi'nde umut dolu anlar

Milletvekili, Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde tedavisi tamamlanan Yusuf Eymen ve Zümra Asmin için düzenlenen taburcu törenine katıldı. Çocukların gökyüzüne bıraktığı balonlar duygusal anlara sahne oldu; programa gençlik toplulukları, Kızılay, LÖSEV ve Yeşilay gönüllüleri katılarak dayanışmanın geniş bir halkayla sürdüğünü gösterdi. Ölmeztoprak, "Minik kahramanlarımızın cesareti hepimize umut oldu" dedi.

Tedavisi devam eden çocuklara moral ziyareti

Ölmeztoprak, hastanede tedavisi süren diğer çocukları da ziyaret ederek ailelerle ve sağlık personeliyle görüştü. Ziyaret sırasında "Şifa sadece ilaçla değil, sevgi ve dayanışmayla da güç bulur" vurgusunu yaptı ve tüm çocuklara sağlık ile kolaylık diledi.

24 Kasım'da öğretmenlerle buluşma

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda Milletvekili Ölmeztoprak, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim camiasının fedakârlığını ve önemini vurguladı. Ölmeztoprak, "Öğretmenlerimiz toplumun geleceğini inşa eden en önemli güçtür" ve "Her öğrencinin başarısında bir öğretmenin emeği vardır" sözleriyle mesleğin değerine dikkat çekti. Programa katılanlar arasında görevi başında vefat eden ve şehit olan öğretmenler de rahmetle anıldı.

"Hemşerilerimizin her meselesi bizim sorumluluğumuzdur" diyen Ölmeztoprak, saha ziyaretleri ve ziyaret ettiği kurumlarla iletişimin süreceğini belirtti.

