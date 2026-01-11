İncirliova Belediyesi'nden Pazar'da Sıcak Çorba İkramı

Soğuk kış günlerinde esnaf ve vatandaşlara destek

İncirliova Belediyesi, soğuk kış günlerinde Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek gönülleri ısıttı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla Sosyal Hizmetler Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ikram, pazarda hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların yüzünü güldürdü.

İkram etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Polat Tanrıkulu da katılarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye yetkilileri, kış şartlarında da esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada pazar esnafına işlerinde kolaylıklar dilenirken, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulunuldu.

