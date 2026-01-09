İncirliova Belediyesi'nden Voleybolculara Anında Destek

Burdur'dan dönen Yıldız Kızlar'ın yol yardım hikayesi

Burdur'da oynadıkları maçın ardından İzmir'e dönen özel bir okulun Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Aydın-İzmir otoyolu İncirliova mevkiinde otobüs arızası nedeniyle yolda kaldı.

Antrenörün durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından ekipler hızla harekete geçti. Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından tahsis edilen minibüsle sporcular güvenli şekilde ilçeye getirildi.

Belediye önünde ekiplerce karşılanan şampiyon voleybolcular, Başkan Kaya ile yakın ilgi gördü ve belediye tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Emniyet ve belediye ekiplerinin hızlı koordinasyonu takdir toplarken, sporcular ve antrenörler gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Yemeğin ardından sporcular başka bir araçla İzmir'e gönderildi.

