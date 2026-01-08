İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'ne Yeni Meydan Düzenlemesi

İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi gerçekleştirdi

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında İclaliye Mahallesi’nde yeni bir meydan düzenlemesi yaptı. Yapılan düzenleme, mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği daha düzenli ve estetik bir ortak alan sunuyor.

Düzenlemenin detayları

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, toplam 390 metrekarelik alan üzerinde düzenleme yapıldı. Bu alanın 65 metrekaresi yeşil alan, 325 metrekaresi sert zemin olarak düzenlendi. Sert zemin alanlarda renkli parke taş uygulaması yapıldı, çocuk oyun alanının zemini yenilenip kum ilavesi ile daha güvenli hale getirildi.

Meydan düzenlemesi yalnızca açık alanlarla sınırlı kalmadı; mahalleye hizmet veren yapılar da elden geçirildi. Muhtarlık binası ve lojmanlarda bakım-onarım çalışmaları yapılarak binaların boyası yenilendi.

Yeşil alan düzenlemesinde doğaya katkı sağlayacak türler tercih edildi; ıhlamur, şeker akçaağacı ve çınar yapraklı akçaağaç türlerinde toplam 5 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi ve çalı grubu bitkilerle peyzaj tamamlandı.

Başkan Taban yerinde inceledi

Aralık ayı itibarıyla tamamlanan projeyi Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri yerinde inceledi. İclaliye Mahallesi sakinlerinden gelen olumlu geri dönüşler, düzenlemenin sosyal hayatı canlandırdığı ve çocuklar ile aileler için güvenli ortak kullanım alanları sunduğunu gösterdi.

İnegöl Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik bu yatırımları, şehir merkezi ile kırsal alanlar arasındaki hizmet dengesini sağlamayı ve vatandaşların yaşadıkları yerde daha konforlu, nitelikli bir çevreye sahip olmalarını amaçlıyor.

