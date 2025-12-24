DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele

İnegöl Belediyesi, 126 personel ve 30 araçla karla mücadeleye hazır. 12 bölge, 3 müdürlük ve 1650 ton malzeme ile hazırlık tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:01
İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele

İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele

İnegöl Belediyesi, kış mevsimine yönelik karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Toplam 126 personel ve 30 iş makinesi ve araç ile kar yağışlarına karşı sahada göreve hazır.

Hazırlıkların kapsamı

Şehirde henüz kar yağışı olmamasına rağmen belediye, çalışmalarını önceden planlayarak alarm durumuna geçti. Karla mücadelede 3 müdürlük aktif rol alacak; koordinasyon Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde sağlanacak.

Personel dağılımı

Fen İşleri Müdürlüğü; 111 kişilik bir kadro ile merkez ve kırsal mahalle yollarının temizlenmesini sağlayacak. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ise 15 personel takviyesiyle şehir merkezinde tuzlama ve kaldırımların temizlenmesinde görev alacak. Toplamda 126 personel sahada olacak.

Araç ve ekipman

Başkan Alper Taban tarafından verilen bilgiye göre araç parkında şu ekipmanlar hazır bekletiliyor: 4 otomatik tuzlama ve küreme kamyonu, 3 küreme kamyonu, 1 otomatik tuzlama kamyonet, 1 otomatik tuzlama transit, 2 manuel tuzlama transit, 2 greyder, 2 yükleyici, 11 kepçe, 4 manuel tuzlama aracı. Toplam 30 araç karla mücadele için hazır durumda.

Bölge planlaması

Karla mücadele çalışmaları 12 ayrı bölge şeklinde planlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında kırsal mahalleler bölgelere ayrıldı; 6 bölge İnegöl Belediyesi, 6 bölge Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olacak.

Malzeme stoğu

Fen İşleri Müdürlüğü, yollarda tuzlama ve kumlama çalışmaları için 1.300 ton kaba kum ile 350 ton saf tuz hazırladı. Toplam 1650 ton malzeme hazırlanmış durumda.

Başkanın mesajı

Belediye Başkanı Alper Taban şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl her zamankinden daha büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki her geçen yıl kuraklık derinleşiyor. Bursa’da yazın son döneminde su kesintilerinin yaşandığı günler oldu. Önümüzdeki yıllarda benzer sorunların yaşanmaması adına kış mevsiminin bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması en büyük temennimiz"

"Bereketli ve aynı zamanda huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda karla mücadele için de hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz; 111 kişilik bir kadro ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz de 15 personel takviyesi ile özellikle şehir merkezinde tuzlama ve kaldırımların temizlenmesi gibi çalışmaları yapacaklar. Toplamda 126 personelimiz sahada olacak"

"Karla mücadele çalışmaları için; 4 adet otomatik tuzlama ve küreme kamyonu, 3 adet küreme kamyonu, 1 adet otomatik tuzlama kamyonet, 1 adet otomatik tuzlama transiti, 2 adet manuel tuzlama transit, 2 adet greyder, 2 adet yükleyici, 11 adet kepçe ve 4 adet manuel tuzlama aracı ile sahada olacağız. Toplamda 30 aracımız kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmaları için hazır durumda olacak"

"Karla mücadele çalışmaları 12 ayrı bölge şeklinde planlandı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahalleleri bölgelere ayırdık. 6 bölgeden İnegöl Belediyesi, 6 bölgeden de Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak"

KIŞ MEVSİMİYLE BERABER İNEGÖL BELEDİYESİ KAR YAĞIŞLARINA KARŞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. KARLA...

KIŞ MEVSİMİYLE BERABER İNEGÖL BELEDİYESİ KAR YAĞIŞLARINA KARŞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI İÇİN TOPLAMDA 126 PERSONEL İLE 30 İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ GÖREV ALACAK.

KIŞ MEVSİMİYLE BERABER İNEGÖL BELEDİYESİ KAR YAĞIŞLARINA KARŞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. KARLA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza
2
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"
3
Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı
4
Sultangazi'de D Caddesi Zeminaltı Otopark ve Tesis Hizmete Açıldı
5
İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele
6
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Geçmeyen Öksürük ve Şiddetli Karın Ağrısına Dikkat

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı