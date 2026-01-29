SUBÜ, 11 Yıl Sonra Karasu MYO Ek Binasını Yeniden İnşa Ediyor

SUBÜ, Karasu'da 2014'te temeli atılan ve 11 yıldır atıl kalan Bilişim Teknolojileri MYO ek binasını yaklaşık 100 milyon lira ödenekle 2025 Aralık'ta tamamlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:36
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve kaba inşaat aşamasında uzun yıllar atıl kalan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (MYO) ek binası için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) yeniden çalışmaları başlattı.

Proje ve takvim

Karasulu iş insanlarının katkılarıyla 30 Nisan 2014 tarihinde temeli atılan yapı, 11 yıl aradan sonra ihale sürecine alınarak yapımına başlandı. İnşaat için yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayrıldı ve binanın 2025 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Tamamlanmasının ardından yeni yerleşkenin 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kapasite ve donanım

Ek bina, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 6 sınıf, 3 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans salonu ile öğrenci çalışma alanlarını barındıracak. Mevcut binaya ek olarak oluşturulacak bu yapı, akademik donatılar ve geniş yeşil alanlarla öğrencilerin kampüs yaşamını destekleyecek modern bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

Eğitim programları

Yeni kampüste verilecek programlar arasında Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Yapay Zeka Operatörlüğü bulunuyor. Mevcut bina ile birlikte değerlendirildiğinde, Bilişim Teknolojileri MYO'nun daha geniş bir kampüs alanına kavuşması ve öğrenci sayısının artması bekleniyor.

Yetkilinin değerlendirmesi

Doç. Dr. Gökhan Atalı konuya ilişkin değerlendirmede, "Bu yeni yerleşke ile birlikte, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye daha güçlü bir altyapıyla devam edeceğiz. Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, mezuniyet sonrası istihdam ihtimallerinin artması ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sunacak bireyler yetişmesi en temel hedefimizdir. Yeni kampüsümüzün, hem öğrencilerimize hem de bölgemize önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

