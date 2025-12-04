İnegöl'de Çatı Yangını: İtfaiye Yaklaşık 1 Saatte Söndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 02:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 02:55
Mesudiye Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın panik yarattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan iki katlı evin çatısında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Olay, Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak adresindeki evde saat 22.30 sıralarında başladı.

Alevlerin kısa sürede yükselmesini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine saniyeler içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Müdahale sayesinde alevlerin çevreye sıçraması engellendi, ancak yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

