İnegöl’de Dur İhtarına Uymayan Sürücü İnşaat Alanında Yakalandı

İnegöl'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 10 km süren kovalamacanın ardından inşaat alanında yakalandı; Nurettin Y.'ye toplam 82 Bin 217 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 03:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 03:53
Olayın Detayları

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri uygulama sırasında yolda seyir halinde olan 06 YHB 56 plakalı araçtan alkol şişesi atıldığını fark etti. Ekipler sürücüye dur ihtarında bulundu; ancak sürücü uyarıya uymayarak aracıyla hızla kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü araç, kovalamaca sırasında yön levhasına çarparak hasar aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonrası araç, site inşaatı alanına girince durduruldu.

İşlem ve Uygulanan Cezalar

Ekipler sürücü Nurettin Y.(30)'ye alkol testi yapmak istedi; sürücü testi reddetti. Sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönden seyir etmekten 9 bin 267 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere cezai işlemler uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve toplam 82 Bin 217 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç çekici ile otoparka çekildi.

