İnegöl'de merdaneli ütü dehşeti: Çalışanın elleri 3. derece yandı

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi.

Yurtta çalışan Elif A. (38), merdaneli ütüyle ütü yaparken sıkışan kumaşı tutmak istediği sırada elleri merdaneli ütüye sıkıştı.

Kadının her iki elinde de 3. derece yanık oluştu.

Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

