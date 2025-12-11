İnegöl'de motosiklet çarpışması: sürücü yaralı annesinin elini tutup moral verdi

Kaza ve ilk müdahale

Kaza saat 17.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf G. (16) yönetimindeki 16 BDK 135 plakalı motosiklet ile Emre F. (26) yönetimindeki 16 BSM 896 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler ile yolcular Semra F. (52) ile Hüseyin B. (16) yaralandı.

Yaralı anneye destek

Olay yerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Yaralı sürücü Emre F., annesinin elini tutarak moral verdi. Annesinin "İyi misin?" sorusuna genç, "Vallahi iyim anne, çok iyiyim" diyerek karşılık verdi.

Hastaneye kaldırılma ve soruşturma

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZA SAAT 17.00 SIRALARINDA BURHANİYE MAHALLESİ PARKYOLU CADDESİNDE MEYDANA GELDİ. CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN YUSUF G.(16) YÖNETİMİNDEKİ 16 BDK 135 PLAKALI MOTOSİKLET İLE EMRE F.(26) YÖNETİMİNDEKİ 16 BSM 896 PLAKALI MOTOSİKLET ÇARPIŞTI.