İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi

İnegöl'de iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü Emre F., yaralı annesi Semra F.'nin elini tutup moral verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:32
İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi

İnegöl'de motosiklet çarpışması: sürücü yaralı annesinin elini tutup moral verdi

Kaza ve ilk müdahale

Kaza saat 17.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf G. (16) yönetimindeki 16 BDK 135 plakalı motosiklet ile Emre F. (26) yönetimindeki 16 BSM 896 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler ile yolcular Semra F. (52) ile Hüseyin B. (16) yaralandı.

Yaralı anneye destek

Olay yerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Yaralı sürücü Emre F., annesinin elini tutarak moral verdi. Annesinin "İyi misin?" sorusuna genç, "Vallahi iyim anne, çok iyiyim" diyerek karşılık verdi.

Hastaneye kaldırılma ve soruşturma

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

