İnegöl'de motosiklet kadın yayaya çarptı: 2 yaralı

Bursa İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda bir motosikletin çarptığı kadın ile sürücü yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:26
Kaza Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

Çevre yolunda seyir halinde olan, sürücü Murat Y. (48) yönetimindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Belgüzar Ö. (75)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve hem sürücü hem de yaya kadın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

