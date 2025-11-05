İnegöl Yeniceköy'e 6 Sınıflık Anaokulu İçin Protokol İmzalandı
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapılacak 6 sınıflık anaokulu projesinin yapım protokolünü imzaladı.
Protokol Detayları ve Katılımcılar
İmzalanan protokol; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleştirildi. Proje, bölgedeki eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek.
Vali Erol Ayyıldız, protokolün İnegöl ilçesi için hayırlı olmasını dileyerek, projeye destek veren hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.
