İnegöl Yeniceköy'e 6 Sınıflık Anaokulu İçin Protokol İmzalandı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Yeniceköy'de yapılacak 6 sınıflık anaokulu için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenice OSB arasında protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:32
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapılacak 6 sınıflık anaokulu projesinin yapım protokolünü imzaladı.

Protokol Detayları ve Katılımcılar

İmzalanan protokol; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleştirildi. Proje, bölgedeki eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek.

Vali Erol Ayyıldız, protokolün İnegöl ilçesi için hayırlı olmasını dileyerek, projeye destek veren hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

