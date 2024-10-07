İngiltere Başbakanı'ndan Silah Satışları Üzerine Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e gerçekleştirilen silah satışlarının tamamen durdurulmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Starmer, "Tüm satışları askıya almak, savunma amaçlı satışların da olmaması anlamına gelir. Bu, 7 Ekim tarihinin yıl dönümünde ve İran'ın gerçekleştirdiği büyük saldırı sonrasında yanlış bir tutum olur," dedi.

Parlamento Oturumunda Önemli Vurgular

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda 7 Ekim'de gerçekleşen saldırıların birinci yılına ilişkin yapılan oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, esirlerin derhal salıverilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, bu tarihin tüm bölge için bir yas günü olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşanan sivil kayıplarının durumu üzerine konuşan Starmer, "41 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve pek çok insan çaresizlikle baş başa durumda," diye belirtti. Starmer, bu durumu bir kabus olarak nitelendirerek sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Masumların Korunması ve Uluslararası Destek Meselesi

Bölgedeki tüm masumlar ve nefret suçlarının hedefi olan Müslümanlar ile Yahudiler konusunda dayanışma mesajı veren Starmer, "Herhangi bir azınlığa yapılan saldırı, toplumsal değerlerimize karşı bir saldırıdır," dedi. Ayrıca, bölgedeki gelişmelerin bir yıl daha sürdürülemeyeceğini vurgulayarak, tüm tarafların itidalli davranma cesareti göstermesi gerektiğini belirtti.

Tahliyeler ve Yardım İhtiyacına Dikkat

Starmer, İngiltere'nin Lübnan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesine odaklandığını söyleyerek, şu ana kadar 430 İngiliz'in tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerinin Soruları Üzerine Yanıtlar

İşçi Partisi Milletvekili Emily Thornberry ise, tüm sivillerin eşit olduğuna ve korunmaları gerektiğine dikkat çekerek, Başbakan'a bölgedeki İngiliz eylemlerinin barış ve güvenlik sağlama amacı taşıyıp taşımadığını sordu. Starmer bu soruya yanıt vererek, "Ne yapabiliyorsak tansiyonu düşürmek amacıyla yapılıyor," dedi.

İskoçya Ulusal Partisi lideri Stephen Flynn, İngiltere'nin İran'a karşı bir atak durumunda İsrail'i destekleyip desteklemeyeceğini sordu. Starmer, İngiltere'nin İsrail'e verdiği destekten bahsederek, bu yardımların savunma hakkıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Bağımsız Milletvekili Richard Burgeon, uluslararası mahkemelerin de belirttiği gibi, İsrail yönetimini müzakere masasına oturtmak için daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Starmer, "Silah satışlarının durdurulmasına katılmıyorum. Bu, savunma silahlarının satışını da durdurmak demektir," diyerek net bir cevap verdi.

Son olarak, İşçi Partisi'nden askıya alınan Milletvekili Zarah Sultana, tüm silah satışlarının askıya alınmasını isteyerek, Starmer'a ahlaki bir duruş sergileyip sergilemeyeceğini sordu. Başbakan, "Hayır, bu doğru bir tutum değil. Tüm satışları askıya almak, savunma amaçlı satışların da durdurulması anlamına gelir," diyerek cevapladı.