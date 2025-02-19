İngiltere'de Gazzelilere Özel Vize İhtiyacı Yeniden Gündemde

İngiltere'de Gazzelilere Özel Vize Talebi Artıyor

İngiltere'de, Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası'ndan 35 parlamenter, Gazzelilere yönelik özel vize türü olmamasını eleştirdi. Söz konusu eleştiriler, Ukrayna ve Afganistan'a tanınan özel vize uygulamalarına vurgu yaparak, Gazzeli ailelerin durumunun göz ardı edildiğine dikkat çekiyor.

Parlamenterlerden Açıklama Talepleri

Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn dâhil olmak üzere, birçok parlamenter Başbakan Keir Starmer'a bir mektup yazarak, Gazzeli ailelere yönelik uygulamalar hakkında açıklama talep etti. Mektupta, Ukrayna aile vizesi uygulamasında yaşananlar anımsatılarak, "Yasadaki boşluk giderilecek." ifadesindeki çelişki vurgulandı.

Mahkeme Kararı ve Tepkiler

6 kişilik bir Gazzeli ailenin vize alma süreci, İngiltere'nin vize politikaları bağlamında önemli bir örnek oluşturdu. Gazzeli bir baba, kardeşi İngiliz vatandaşı olan eşini ve dört çocuğunu Ukrayna aile vizesi ile İngiltere'ye getirmek için başvuruda bulunmuş, ancak İçişleri Bakanlığı tarafından red cevabı almıştı. Aile, mahkeme aracılığıyla vize almayı başardı.

Hükümetin Yanıtı ve Kamuoyunda Tartışmalar

Mektupta, Afganistan'dan İngiltere için çalışan 7 bin kişinin ve ailelerinin vize başvurularının kabul edildiği hatırlatıldı. Ayrıca, İngilizlerin evlerinde konaklayan Ukraynalılar ile ilgili vize türlerinin de farklılıklar gösterdiği vurgulandı. "İnsanlık seçici olmamalıdır" sloganıyla söz konusu durum eleştirildi.

Ukrayna aile vizesi uygulaması sayesinde 108 binden fazla Ukraynalı, savaş mağduru aile üyeleri için vize alarak İngiltere'ye yerleşti. Ancak, Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Gazzelilere bu vizenin tanınmasını eleştirerek mahkeme kararlarını kabul edilemez buldu. Starmer ise Badenoch’a katılarak, bu durumun üstesinden geleceğini kaydetti.

Başsavcı’dan Yargıya Saygı Vurgusu

İngiltere ve Galler Başsavcısı Sue Carr, iki liderin bir hakimi açıkça eleştirdiğini belirterek, yargının kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Carr, mahkemelerin kararlarının temyiz süreçlerine göre takip edilmesi gerektiğini vurguladı.