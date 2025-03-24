İngiltere'de Koyunda İlk Kuş Gribi Vakası Tespit Edildi

Yorkshire'da İlk Kuş Gribi Vakası

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yer alan bir çiftlikte ilk kez bir koyunda H5N1 kuş gribi vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, enfekte olan koyunun itlaf edildiği ve kapsamlı testler için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Test Sonuçları ve Risk Değerlendirmesi

Açıklamada, koyun sürüsünde daha ileri testler yapıldığı ve virüsün bulaştığı başka vakaların tespit edilmediği vurgulandı. “Bu virüs ilk kez bir koyunda rapor edilmiş olsa da, diğer ülkelerde çiftlik hayvanlarında kuş gribi vakaları tespit edilmiştir. Ülkenin çiftlik hayvanları nüfusu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır,” ifadesi kullanıldı.

Sağlık Güvenliği Uyarıları

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) da kuş gribinin genellikle kuşlarda görülen bir hastalık olduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu belirtti. Ancak, insanlara ölü veya hasta yabani kuşlara dokunmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Hayvan Bakıcılarına Uyarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Veterinerlik Yetkilisi Christine Middlemiss, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sıkı biyogüvenlik önlemlerinin uygulandığını bildirdi. Middlemiss, tüm hayvan bakıcılarına kuş gribinin belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve enfeksiyon belirtilerini derhal bildirmeleri çağrısında bulundu. “Çiftlik hayvanları için risk düşük, ancak dikkatli olmak önemli,” dedi.