DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,26 -0,5%
ALTIN
3.071,87 -0,49%
BITCOIN
2.459.871,28 0,74%

İngiltere'de M Çiçeği Varyantı 'Klad 1b' Tespit Edildi

İngiltere'de yeni M çiçeği varyantı klad 1b'nin ilk örneği görüldü. Türkiye'deki gelişmeler için takipte kalın.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:19
İngiltere'de M Çiçeği Varyantı 'Klad 1b' Tespit Edildi

İngiltere’de M Çiçeği Varyantı Tespit Edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni M çiçeği varyantı klad 1b'nin ülkede ilk kez belirlendiğini duyurdu.

Klad 1b Varyantı Nedir?

UKHSA’nın açıklamasına göre, klad 1b varyantı, Afrika seyahati yapmış bir bireyde ortaya çıkmış durumda. Bu hasta, Londra'daki Royal Free Hospital'ın yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alınmış.

Düşük Yayılma Riski

2022 yılından bu yana ülkede düşük bulaşıcılık düzeyinde bulunan Klad 2 varyantının yanı sıra, klad 1b'nin de tespit edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüsle temas eden kişilerin dikkatlice izlenmeye alındığını bildirdi.

M Çiçeği Virüsü ve Belirtileri

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan ya da enfekte bireylerden insanlara bulaşabilmektedir. Dokunma yoluyla veya enfekte giysilerin kullanılması da bulaşma yolları arasında yer alıyor. Virüs, vücutta döküntülere, yüksek ateş, baş ve kas ağrılarına neden olabiliyor. İlk belirtiler, virüsle temastan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilir.

Özel bir tedaviye sahip olmayan bu hastalık, çoğunlukla antiviral ilaçlarla yönetilmektedir ve pek çok vaka hafif seyrettiği için hastalar, genellikle birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında 'maymun çiçeği' olarak bilinen hastalığın ismini, ayrımcılık kaygıları gereği 'mpox' olarak değiştirmişti. Ayrıca, 14 Ağustos'ta, M çiçeği virüsü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin...

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Afrika seyahati geçmişi bulunan bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin...

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Afrika seyahati geçmişi bulunan bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
2
Erzincan'da Şok Cinayet: Bıçaklanarak Öldürüldü
3
İmamoğlu Bursa'da STK Buluşmasında Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Hizbullah'ın Yeni Lideri Naim Kasım'dan Açıklamalar
5
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Erzurum'da Kız Öğrenci Yurtlarında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor
7
UNIFIL'den Çarpıcı Açıklama: Taraflardan 1701 Sayılı Karara Uymaları Talep Ediliyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor