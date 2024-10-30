İngiltere'de M Çiçeği Varyantı 'Klad 1b' Tespit Edildi

İngiltere’de M Çiçeği Varyantı Tespit Edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni M çiçeği varyantı klad 1b'nin ülkede ilk kez belirlendiğini duyurdu.

Klad 1b Varyantı Nedir?

UKHSA’nın açıklamasına göre, klad 1b varyantı, Afrika seyahati yapmış bir bireyde ortaya çıkmış durumda. Bu hasta, Londra'daki Royal Free Hospital'ın yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alınmış.

Düşük Yayılma Riski

2022 yılından bu yana ülkede düşük bulaşıcılık düzeyinde bulunan Klad 2 varyantının yanı sıra, klad 1b'nin de tespit edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüsle temas eden kişilerin dikkatlice izlenmeye alındığını bildirdi.

M Çiçeği Virüsü ve Belirtileri

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan ya da enfekte bireylerden insanlara bulaşabilmektedir. Dokunma yoluyla veya enfekte giysilerin kullanılması da bulaşma yolları arasında yer alıyor. Virüs, vücutta döküntülere, yüksek ateş, baş ve kas ağrılarına neden olabiliyor. İlk belirtiler, virüsle temastan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilir.

Özel bir tedaviye sahip olmayan bu hastalık, çoğunlukla antiviral ilaçlarla yönetilmektedir ve pek çok vaka hafif seyrettiği için hastalar, genellikle birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında 'maymun çiçeği' olarak bilinen hastalığın ismini, ayrımcılık kaygıları gereği 'mpox' olarak değiştirmişti. Ayrıca, 14 Ağustos'ta, M çiçeği virüsü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Afrika seyahati geçmişi bulunan bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Afrika seyahati geçmişi bulunan bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı bildirildi.