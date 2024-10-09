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İngiltere'de Rusya ve İran Tehditleri Artıyor

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, Rusya ve İran'ın tehditlerinin alarm verici boyutta arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 03:14
İngiltere'de Rusya ve İran Tehditleri Artıyor

MI5 Başkanı Ken McCallum'dan Korkutan Açıklama

İngiltere'nin iç istihbarat kuruluşu MI5'ın Başkanı Ken McCallum, ülkesine yönelik tehditlerin ciddiyetine dikkat çekti. Rusya ve İran tarafından gelen saldırıların giderek arttığını ifade etti.

Rusya'nın Kargaşa Stratejisi

McCallum, yıllık değerlendirme toplantısında, Rusya'nın İngiltere'de karışıklık yaratma çabalarını öne sürdü. Özellikle Rus askeri istihbaratının (GRU), ülke içinde kundaklama ve sabotaj gibi tehlikeli eylemlerle etkinliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Destekleniyor, Rus Diplomatlar Sınır Dışı Ediliyor

Ukrayna'ya olan desteğinin artmasıyla birlikte, İngiltere'den 750'den fazla Rus diplomatın sınır dışı edildiğini kaydeden McCallum, bunların çoğunun istihbarat ajanı olduğunu vurguladı.

İran'ın Artan Tehditleri

İran konusunda da önemli veriler paylaşan McCallum, 2022'de Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'de daha önce görülmemiş sayıda komplo girişimi yaşandığına dikkat çekti. MI5, 2022'den bu yana 20 İran destekli eyleme müdahalede bulundu.

Gençlerin Online Aşırıcılığa İlgisi Artıyor

McCallum ayrıca, gençlerin çevrimiçi aşırıcılığa yöneliminin arttığını ve terör suçlamasıyla incelenenler arasında %13'ünün 18 yaş altı olduğunu belirtti. 2017'den bu yana 43 silahlı ve patlayıcılı saldırı girişiminin engellendiğini sözlerine ekledi.

Devlet Tehditleri ve Çin İhtimali

Devlet tehditleriyle ilgili soruşturmaların %48 oranında arttığını ifade eden McCallum, artık devlet destekli suikastlar ve sabotajlarla da karşılaşılacak. Orta Doğu'daki çatışmalarda İran'ın tutumunu değerlendirirken, Çin'in bilgi ve veri çalma girişimlerine de atıfta bulundu.

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