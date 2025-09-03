İngiltere'den Nijerya'ya 7,5 Milyon Dolar Tarım Teknolojisi Yatırımı

Yapay zeka destekli platformla küçük çiftçilere finansman, girdi ve pazar desteği

İngiltere, Nijerya'da küçük çiftçilerin verimliliğini artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 7,5 milyon dolar yatırım yaptı.

Lagos Başkonsolos Yardımcısı Jonny Baxter, Başkonsolosluk'ta düzenlenen basın toplantısında yatırımın İngiliz Uluslararası Yatırım kuruluşu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Baxter, yatırımın özellikle kuzey Nijerya'daki küçük çiftçilerin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sunmayı hedeflediğini belirtti. Kuzey Nijerya, ülkenin mısır üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken, çiftçilerin düşük verimlilik ve iklim değişikliğinin yol açtığı sel, kuraklık gibi risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yatırım kapsamında hayata geçirilecek yapay zeka destekli platform aracılığıyla çiftçilere finansman, iklim dostu tarım uygulamaları eğitimi, yüksek kaliteli tohum ve gübre desteği ile hasat, depolama ve pazara erişim desteği sağlanacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Nijerya Ticaret Ataşesi Florence Eshalomi ise yatırımı 'Nijerya'nın tarımsal geleceğine duyulan güvenin göstergesi' olarak nitelendirerek, girişimin küçük çiftçilerin verimini artırıp kapsayıcı büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.