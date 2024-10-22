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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumdan endişe duyduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:29
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

İngiltere: Gazze'nin Kuzeyine Dikkat!

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin kuzeyinin mevcut durumuna dair endişelerini dile getirdi. Dodds, Gazze'deki ölüm ve yıkımın kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu durumu her fırsatta açıkça ifade ettik." şeklinde konuştu.

Parlamento Toplantısı

Dodds, Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile birlikte, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı. Kendisi, İngiltere genelinde Gazze'deki insani durum hakkında kaygı taşıyan birçok insanın bulunduğunu vurgulayarak, "Bölgedeki tüm aktörlere yardımcı olunması gerektiğini ifade ettik," dedi.

Yardım Çağrısı

Bakan Dodds, Gazze'ye yeterli yardımın ulaşması için sürekli çağrıda bulunduklarını hatırlattı ve "Savaşın yarattığı yıkım kabul edilemez olduğunu yineledik," dedi.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar Hakkında

Bakan Falconer, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine saldırılarına dikkat çekerek, bunların hemen durdurulması gerektiği konusunda net olduklarını ifade etti.

İsrail-Hamas Çatışmalarının Sonuçları

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılarla birlikte İsrail'e karşı kapsamlı bir eylem planı gerçekleştirdi. Bu durumda, 7 Ekim'den itibaren yaklaşık 42 bin 718 Filistinli hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Bu dönemde, İsrail'in kayıpları da dikkat çekici şekilde arttı. Ayrıca, 24 Kasım 2023 itibarıyla insani durumu iyileştirmeye yönelik sıkı bir ara verilmesine rağmen, her iki taraf da önemli kayıplar vermeye devam etti.

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