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İngiltere, Irak ile Yeni Anlaşma ile Orta Doğu’ya Dönüş Yapacak Mı?

İngiltere’nin Irak ile yaptığı Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması, bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? İlgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:07
İngiltere, Irak ile Yeni Anlaşma ile Orta Doğu’ya Dönüş Yapacak Mı?

İngiltere ve Irak Arasındaki Tarihi Anlaşma

İngiltere ile Irak arasında imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması, yalnızca ikili ilişkiler için değil, aynı zamanda bölgesel dengeler ve stratejiler açısından da büyük bir önem taşıyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 14-16 Ocak tarihlerinde Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında ticaret, savunma, iklim değişikliği ve kültürel işbirliği gibi geniş kapsamlı konularda bu anlaşmayı imzaladı.

Ekonomik İşbirliğinin Önemi

Bu anlaşma, Irak için ekonomi ve uluslararası yatırımcıları çekme hedefleri doğrultusunda önemli bir fırsat sunuyor. İngiltere ise Brexit sonrası Orta Doğu’daki tarihsel etkisini yeniden tesis etme çabalarının bir parçası olarak bu anlaşmayı değerlendirmek istiyor. Bunun yanı sıra, anlaşma bölgesel projeler ve jeopolitik dengeler üzerinde de derin etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.

Kalkınma Yolu Projesi ile İlişki

Özellikle son iki yılda Türkiye ve Irak'ın öncülüğünde ortaya konan Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ı bölgesel ticaret merkezine yerleştirmeyi hedefliyor. İngiltere’nin bu projeye sağlayacağı katkı, hem Irak'ın ekonomik kalkınmasına destek olabilir hem de uluslararası bir boyut kazandırabilir. Ancak, bu durumun Türkiye ve diğer Körfez ülkeleriyle gerginlikleri artırma riski de bulunuyor.

Stratejik Projeler ve Gereken Uyum

İngiltere ile Irak arasındaki işbirliği, 12,3 milyar sterlin değerindeki ticaret paketiyle su altyapısından 5G teknolojisine kadar çok çeşitli alanları kapsıyor. Basra Su Projesi, demiryolu hattı gibi projeler, Irak halkının günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayabilir. Ancak, bu yatırımların Kalkınma Yolu Projesi ile entegrasyonu kritik bir noktadır.

Enerji Sektöründe Gelişmeler

İngiliz enerji devi BP, Irak’taki operasyonel kapasitesini geliştirmek amacıyla dört büyük petrol sahasının rehabilitasyonu için Irak hükümetiyle anlaşma imzaladı. Bu adım, bölgedeki petrol üretim kapasitesini artırma hedefi taşıyor. Ancak, bu tür adımların yerel dengeleri nasıl etkileyeceği ve gerilimleri yeniden alevlendirme potansiyeli dikkatle izlenmelidir.

Sonuç ve Beklentiler

İngiltere ile Irak arasında imzalanan bu önemli anlaşma, Orta Doğu'daki dengeleri ve ilişkileri derinden etkileyebilir. Ancak, İngiltere’nin bölgedeki çıkarlarını nasıl yönlendireceği ve işbirlikleri geliştirip geliştiremeyeceği gelecekte belirleyici olacaktır. Eğer İngiltere, işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergilerse, bu anlaşma Orta Doğu'da yeni bir entegrasyon döneminin başlangıcını işaret edebilir.

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