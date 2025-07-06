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İnsan 3.0: LGBT'ye Anatomik Eleştiri Getiren Belgesel İzleyiciyle Buluştu

İnsan 3.0 belgeseli, LGBT propagandasının gençler üzerindeki etkilerini ele alarak önemli bir tartışma yaratıyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 23:15
İnsan 3.0: LGBT'ye Anatomik Eleştiri Getiren Belgesel İzleyiciyle Buluştu

İnsan 3.0: LGBT'ye Anatomik Eleştiri Getiren Belgesel İzleyiciyle Buluştu

Yönetmen Av. Hatice Beyza Öztürk tarafından hayata geçirilen İnsan 3.0 belgeseli, LGBT propagandasının gençler üzerindeki olumsuz etkilerini mercek altına alıyor. Belgeselin lansman etkinliği, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi ve izleyicilere önemli mesajlar sunuldu.

Öztürk, belgeselin amacının, dünyada ve Türkiye'de çokça tartışılan LGBT meselesinin eleştirel bir bakış açısıyla tanıtmak olduğunu dile getirdi. “Çocuklar ve gençlere farklı platformlarda sürekli tek bir tonda LGBT propagandası yapılıyor” diyen Öztürk, belgeselin gerçek bir hayat hikayesinden yola çıktığını belirtti.

Belgeselin Teması ve Hedef Kitlesi

Belgesel, yaklaşık 15 yıl trans bir erkek olarak yaşamış bir kadının hikayesini ele alıyor ve gençler ile ailelerine hitap ediyor. Öztürk, “İnsanın yeni modellenen bir biçimini sunmak istedik ve belgeselin adını İnsan 3.0 olarak belirledik” dedi. Belgeselde, cinsiyetsiz ve kimliksiz bir dünya tasvir ediliyor.

“Belgeselimiz, izleyicilere LGBT’nin sadece saygı ve hoşgörü objesi olarak sunulan tek yönlü anlatısının öteki yüzünü gösterecek” diyen Öztürk, amaçlarının konuyu daha derinlemesine tartışmak olduğunu vurguladı.

Yapımcıdan Önemli Açıklamalar

Yapımcı Samet Doğan, belgeselin hedefinin, LGBT konusundaki tek yönlü propagandaya karşı bir ses oluşturmak olduğunu belirtti. “Birilerinin bu meselede artık sesini çıkarması gerekiyor” diyen Doğan, projede yaşadıkları zorlukları ve bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Doğan, “Bu faşizme karşı ses çıkartmalıyız, bu projeyi hayata geçirmekten memnunum” dedi ve LGBT ile ilgili içeriklerin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Belgeselin İzlenebileceği Yerler

36 dakikalık İnsan 3.0 belgeseli, “Parlak renkler, karanlık niyetler?” alt başlığıyla uzman görüşleri ve röportajlarla birlikte, LGBT dayatmasına önemli bir eleştiri getiriyor. Belgeseli buradan izleyebilirsiniz.

LGBT dayatmasının gençlere olumsuz etkilerini konu alan "İnsan 3.0" belgeseli izleyiciyle...

LGBT dayatmasının gençlere olumsuz etkilerini konu alan "İnsan 3.0" belgeseli izleyiciyle buluştu. Gençlerin aileleriyle ilişkilerinin vurgulandığı, sanat ve sinema alanındaki LGBT propagandasının zararlarına odaklanan belgeselin lansman etkinliği, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Av. Hatice Beyza Öztürk (solda) ve Yapımcı Samet Doğan (sağda), katılımcılara projeye ilişkin bilgi verdi.

LGBT dayatmasının gençlere olumsuz etkilerini konu alan "İnsan 3.0" belgeseli izleyiciyle...

LGBT dayatmasının gençlere olumsuz etkilerini konu alan "İnsan 3.0" belgeseli izleyiciyle buluştu. Gençlerin aileleriyle ilişkilerinin vurgulandığı, sanat ve sinema alanındaki LGBT propagandasının zararlarına odaklanan belgeselin lansman etkinliği, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Av. Hatice Beyza Öztürk (solda) ve Yapımcı Samet Doğan (sağda), katılımcılara projeye ilişkin bilgi verdi.

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