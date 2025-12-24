İpsala'da okul kantinlerine sıkı denetim

İpsala'da Okul Kantinleri ve Yemekhanelerinde Sıkı Denetim

Edirne’nin İpsala ilçesinde öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Denetimler, ilgili kurumların ortak çalışmasıyla titizlikle gerçekleştirildi.

Denetim ekipleri ve kapsamı

Denetimlere İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alper Coşkun katıldı. Ekipler, ilçedeki okullarda kapsamlı incelemeler yaptı.

Kantin ve yemekhaneler mercek altında

İncelemelerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, ambalaj durumları, depolama ve muhafaza şartları detaylı şekilde kontrol edildi. Ürünlerin hijyen standartlarına uygunluğu ve mevzuata aykırı durumlar titizlikle incelendi.

Ayrıca kantin ve yemekhanelerin temizlik şartları, gıda hazırlama alanlarının hijyen durumu, kullanılan ekipmanların uygunluğu ile çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu da denetimlerin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

Belgeler tek tek incelendi

Denetim ekipleri, işletmelere ait işletme kayıt ve onay belgelerini kontrol etti; kantin ve yemekhanelerde görev yapan personelin hijyen eğitimi belgeleri de tek tek incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere mevzuat kapsamında uyarılar yapılarak, bazı durumlarda süre verilmek suretiyle eksikliklerin giderilmesi istendi.

Denetimler kararlılıkla devam edecek

Yetkililer, çocukların ve gençlerin sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlara ihbar çağrısı

Vatandaşlar, tüketime uygun olmayan gıda ürünleri ya da hijyen kurallarına aykırı durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunabilecekleri konusunda uyarıldı.

