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Irak Başbakanı Sudani'den ABD ve AB Ülkelerine Uyarı

Irak Başbakanı Sudani, bölgedeki çatışmaların tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirterek uluslararası aktörlerin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:52
Irak Başbakanı Sudani'den ABD ve AB Ülkelerine Uyarı

Irak Başbakanı Sudani'den Acil Uyarı

Irak'ın Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'deki 1 yıllık saldırıların ardından bölgenin ve dünyanın "tehlikeli bir aşamanın eşiğinde olduğunu" vurguladı.

Kritik Mesajlar

Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği ülkelerine yönelik yazılı bir açıklama yaparak, daha önce İsrail'in savaşın yayılma tehlikesi konusundaki uyarılarını hatırlattı. Gazze savaşının ardından çatışmanın Lübnan'a yayılmasıyla birlikte, tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını belirtti.

Bölgesel Güvenlik

Sudani, "Bölgenin tanık olduğu tehditler ışığında, dost uluslara ve liderlere, kalıcı savaşlara yol açacak ve küresel ekonomiyi sarsacak bir tehlikenin eşiğindeyiz" dedi.

Fransa'nın Rolü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail’e silah tedarikinin durdurulmasını istemesi ve savaşın sona ermesi çağrısına sahip çıkan Sudani, Macron'un bu tutumunu, bölgedeki tehlikeleri anlama çabası olarak nitelendirdi.

Irak'ın Çabaları

Sudani, Irak'ın bu gerilimden korunmak için büyük çaba gösterdiğini belirtti ve "Sivillerin hedef alınmasının durdurulması ve bölgenin, kayıplara yol açacak bir savaştan kurtarılması en öncelikli hedef olmalıdır" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Sudani, Irak'ın dost ve kardeş ülkelerle bölge ve dünya güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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