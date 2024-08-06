Irak'taki Amerikan Üssüne Roketli Saldırı: 7 Yaralı

Irak'ta Amerikan Üssüne Saldırı

Dün, Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne roketli bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucu 5 Amerikan askeri ile 2 sözleşmeli personelin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Amerikan medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan resmi yetkililer, saldırının 2 roketle gerçekleştirildiğini belirtti. Yaralı askerlere üste hemen müdahale edildiği ve sağlık durumlarının şu an itibarıyla iyi olduğu öğrenildi.

Irak Yönetiminin Açıklamaları

Irak hükümeti, Enbar Vilayeti'nde bulunan bu askeri üssün hedef alındığını doğruladı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve arka plandaki nedenler hakkında henüz daha fazla bilgi verilmedi.