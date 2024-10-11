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Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu

Irak'taki Şii milis grubu, Eilat'a İHA ile saldırarak işgale karşı direniş gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:15
Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu

Irak'tan Eilat'a İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Irak'ta etkin olan Şii milislerden oluşan "İslami Direniş Grubu", İsrail'in işgali altındaki Eilat kentine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

Direniş ve Destek Açıklaması

İlgili grup, yayınladıkları yazılı açıklamada, Filistin ve Lübnan halkına destek verme amacı güttüklerini, işgale karşı direnişi sürdürmeyi hedeflediklerini ve İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık vermek için Eilat’taki stratejik bir hedefin saldırıya uğradığını ifade etti.

İsrail Ordusu'ndan Yanıt

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, güneydeki Aşkelon bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve doğudan İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

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