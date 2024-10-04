Irak'tan İHA Saldırısı: Golan Tepeleri'nde 2 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Irak'tan İHA Saldırısı

Irak'tan gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 2 İsrail askeri hayatını kaybetti ve 24 asker yaralandı. Bu saldırı, Irak’taki gruplar tarafından yapılan operasyonların ilk defa ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu durum olarak kaydedildi.

Saldırı Detayları

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Irak’tan fırlatılan iki İHA'dan biri etkisiz hale getirilirken, diğeri Golan Tepeleri’nde bulunan bir ordu karargahında patladı. Saldırıda, "Golani Tugayı"na bağlı iki asker öldü, iki tanesi ağır olmak üzere 24 asker yaralandı. Saldırı Uyarı Sistemleri Tarafından Tespit Edilemedi

Açıklamada, saldırgan İHA'nın hava tespit sistemleri tarafından görülememesi nedeniyle uyarı sirenleri devreye giremedi. Bu durum, askerlerin savunma yapmalarını engelledi.

Irak İslami Direnişi Açıklama Yayımladı

İsrail ordu radyosuna göre, Irak’taki milis grupların Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarda ilk kez ölüm ve yaralanma oldu. "Irak İslami Direnişi" isimli milis grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba ve cuma günleri işgal altındaki İsrail hedeflerine İHA’larla saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.