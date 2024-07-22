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Irak ve Suriye'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de toplam 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:57
Irak ve Suriye'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Başarıları

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 3 PKK teröristini, Suriye'nin kuzeyinde ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG teröristini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bu başarılı operasyonlar, bölgedeki terör tehdidinin azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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