Irak ve Suriye'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Başarıları

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 3 PKK teröristini, Suriye'nin kuzeyinde ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG teröristini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bu başarılı operasyonlar, bölgedeki terör tehdidinin azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.