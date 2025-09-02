DOLAR
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail saldırısının ABD desteğiyle gerçekleştiğini, bunun Washington'un nükleer müzakerelerde başından beri kötü niyetli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:04
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer müzakere sürecinin sürdüğü sırada İsrail'in ABD'nin desteğiyle ülkeye saldırmasının, Washington'un müzakereler konusundaki niyetine ilişkin ciddi şüpheler doğurduğunu açıkladı.

Bekayi'nin basın toplantısı

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile yeniden nükleer müzakerelerin başlaması ihtimaline dair soruya, Tahran'ın Washington'un geçmişteki eylemlerini göz önüne almadan ilişkilerin geleceğini tartışmayacağını belirtti.

Bekayi, "Öncelikle, ABD ile ilgili olarak, müzakereler sırasında ABD'nin desteğiyle Siyonist rejimin (İsrail) saldırganlığına uğradığımız gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmalıyız" diyerek, saldırıların müzakere süreciyle eş zamanlı ve ABD ile koordinasyon halinde gerçekleştiğini vurguladı. Sözcü, ABD'nin müzakereler konusunda "en başından beri iyi niyetten yoksun" olduğunu ifade etti.

Avrupa ve anlaşma eleştirisi

Bekayi, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma girişimini "son derece sorumsuz ve mantıksız" ve "yasal dayanaktan yoksun" şeklinde eleştirdi. ABD'nin 2015'teki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmediğini savunan Bekayi, İran'ın anlaşmaya uymadığı yönündeki iddialara ilişkin "hangi anlaşmadan söz ettiklerini" sormaları gerektiğini söyledi.

İran'ın adımları ve UAEA ile ilişkiler

Bekayi, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma kararlarının "tamamen yasal ve anlaşma çerçevesinde" olduğunu ve bunun ABD'nin çekilmesine ve Avrupa'nın yükümlülüklerine bir yanıt niteliği taşıdığını belirtti. İran'ın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve ajans ile güvenlik anlaşmasının bir üyesi olarak Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Son dönemde İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından yeni bir işbirliği protokolü üzerinde çalışmaların Meclis'in incelemesinde olduğunu söyleyen Bekayi, UAEA müfettişlerinin geçen hafta İran'a gelmesinin Buşehr'deki nükleer santraldeki yakıt değişiminin denetlenmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Bekayi, "Şu anda İran'da devam eden bir denetim yok ve hiçbir müfettiş de bulunmuyor" dedi.

UAEA ile yeni işbirliği protokolü için son zamanlarda iki tur görüşme yapıldığını, ancak henüz nihai sonucun elde edilemediğini söyleyen Sözcü, protokolün parlamentonun incelemesinde olduğunu kaydetti.

