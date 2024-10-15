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İran Air, AB Yaptırımları Nedeniyle Avrupa Uçuşlarını İptal Etti

İran Air, AB'nin yaptırım kararları sonrası Avrupa uçuşlarını durdurdu. Resmi açıklama detaylarıyla birlikte haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:45
İran Air, AB Yaptırımları Nedeniyle Avrupa Uçuşlarını İptal Etti

İran Air Uçuşlarını İptal Etti

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım kararlarının ardından İran Air hava yollarının Avrupa'ya olan uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Yaptırımlar ve Uçuş İptalleri

Yazerlu, yaptığı açıklamada, "AB'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İran Air, Mahan Air ve Saha Airlines hava yollarına yönelik yaptırım kararları sonucunda, İran Air, iniş izni alamadığı için Avrupa'nın birçok ülkesine uçuşlarını iptal etmiştir." şeklinde bilgi verdi.

Çifte Standartlar

Yazerlu'nun açıklamaları, AB ile İngiltere'nin, bir yıldır Gazze'de süregelen saldırılara karşı yaptırım uygulamaması, buna karşın İran'a yönelik yaptırımları hızlandırmalarını eleştirdi. İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları ve füze transferi iddiaları üzerine hava yolu şirketlerine yönelik bir dizi yaptırım kararı alındığı belirtildi.

İngiltere'nin Ek Yaptırımları

Benzer şekilde, İngiltere, 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırıları sebebiyle İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırımlarını artırdığını açıkladı. Bu bağlamda, hem AB hem de İngiltere'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların arka planı dikkat çekiyor.

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