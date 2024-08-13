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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Kabine Eleştirilerine Yanıt

Pezeşkiyan, kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt vererek, performansı beklemeyi önerdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:07
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Kabine Eleştirilerine Yanıt

Pezeşkiyan Eleştirilere Yanıt Verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis'e sunduğu kabine listesine yönelik reformist gruptan gelen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin," dedi.

Eleştiriler Değerli

Pezeşkiyan, kabine üyelerinin seçimiyle ilgili eleştirileri önemli bulduğunu ifade ederek, "Siyasetçilerin hareketlerine karşı kayıtsızlık yerini eleştirilere bıraktı. Bu, ilerleme sağladığımızı gösteriyor," diye ekledi.

Kabine Üyeleri İstişare ile Belirlendi

Pezeşkiyan, kabine üyelerini birçok uzmanla istişare ederek belirlediklerini vurguladı ve "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin," ifadesini yineledi.

Reform Cephesi Sözcüsünden Eleştiriler

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan'ın kabine listesinde yer alan bazı kişilerin reformla ilişkisi olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Güven Oylaması Süreci

Pezeşkiyan, kabine de yer alması beklenen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in liste hakkında itirazda bulunduğunu ve istifa imasında bulunduğunu belirtti. Zarif'in istifasının kabul edilip edilmediği ise henüz açıklanmadı. Mecliste sunulan kabine liste için milletvekilleri tarafından güven oylaması önümüzdeki hafta yapılacak.

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